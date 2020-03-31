Президент Барселони: Мессі прийшов і сказав - зарплати потрібно зменшити

Джерело - AS.
Капітан Барселони Ліонель Мессі з самого початку підтримував урізання зарплат на час кризи.
Про це заявив президент клубу Жозеп Бартомеу.
"Що стосується зарплат, то Мессі відразу прийшов до мене і сказав - їх потрібно зменшувати. І така пропозиція була від капітанів інших команд Барселони (баскетбольної, гандбольної).
Це показує їхню прихильність до клубу", - сказав Бартомеу.
Раніше, гравці Барселони погодилися на рекордне зниження зарплати.
Нагадаємо, Барселона може включити Грізманна у трансфер Неймара.