Загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп

У ДТП загинув президент Асоціації аматорського футболу України, відомий банкір та підприємець, Федір Шпиг.

Про це повідомляє Главком.

У віці 64 років загинув президент Асоціації аматорського футболу України Федір Шпиг.

Мерседес підприємця втратив управління і вилетів в кювет. Шпиг і його водій загинули, ще одна пасажирка перебуває у лікарні у важкому стані, інформує Цензор.нет. ДТП сталася близько 14 години на 215 кілометрі траси Київ-Чоп біля с. Романівка Новоград-Волинського району Житомирської області.

Федір Шпиг - банкір, підприємець, громадський діяч. Засновник банків Аваль і Престиж, холдингу Молочний альянс. Депутат Верховної Ради 3, 4 і 5 скликань. У 2019 році він був переобраний президентом ААФУ.

Раніше, у ДТП загинула дружина одного з найкращих шахістів світу.