Захисник Лаціо може перейти до Баварії

Феліпе зацікавив німецький топ-клуб

23-річний захисник італійського Лаціо Луїс Феліпе потрапив в сферу інтересів мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Tuttosport.

Римляни хочуть утримати гравця в команді, підвищивши йому зарплату до 2 мільйонів євро на рік. На цей час він заробляє менш як 1 мільйон.

Трансфер Феліпе оцінюється в 20 мільйонів євро. Його контракт з Лаціо закінчується в червні 2022 року.

Відзначимо, що в цьому сезоні Феліпе провів в Серії А 19 матчів, забив один м'яч і зробив один асист.

Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.

Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.