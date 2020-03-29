Захисник Лаціо може перейти до Баварії

Джерело - sport.ua.
23-річний захисник італійського Лаціо Луїс Феліпе потрапив в сферу інтересів мюнхенської Баварії.
Про це повідомляє Tuttosport.
Римляни хочуть утримати гравця в команді, підвищивши йому зарплату до 2 мільйонів євро на рік. На цей час він заробляє менш як 1 мільйон.
Трансфер Феліпе оцінюється в 20 мільйонів євро. Його контракт з Лаціо закінчується в червні 2022 року.
Відзначимо, що в цьому сезоні Феліпе провів в Серії А 19 матчів, забив один м'яч і зробив один асист.
Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.
Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.