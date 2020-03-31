ТОП-клуб АПЛ скоротив зарплати всім співробітникам

Зменшення витрат не торкнеться футболістів шпор

Президент Тоттенгема Деніел Леві оголосив про скорочення зарплат всім співробітникам на 20 відсотків.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Всі 550 співробітників відправлені у відпустку, а їх зарплати за квітень і травень були знижені. Вжиті заходи допоможуть клубу зберегти робочі місця.

Відзначається, що зарплати футболістів Тоттенгему не будуть скорочені. Напередодні гравці Баварії, Боруссії, Ювентуса і Барселони відгукнулися на прохання ініціативу клубу піти на зниження зарплат.

Нагадаємо, Вертонген став жертвою озброєного пограбування.