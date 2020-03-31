ТОП-клуб АПЛ скоротив зарплати всім співробітникам

Джерело - footballua.tv.
Президент Тоттенгема Деніел Леві оголосив про скорочення зарплат всім співробітникам на 20 відсотків.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Всі 550 співробітників відправлені у відпустку, а їх зарплати за квітень і травень були знижені. Вжиті заходи допоможуть клубу зберегти робочі місця.
Відзначається, що зарплати футболістів Тоттенгему не будуть скорочені. Напередодні гравці Баварії, Боруссії, Ювентуса і Барселони відгукнулися на прохання ініціативу клубу піти на зниження зарплат.
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