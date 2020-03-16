Джерело - footboom.com.
Четверо невідомих пограбували будинок захисника Тоттенгема Яна Вертонгена.
Про це повідомляє Daily Mail.
Інцидент стався під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг – Тоттенгем (3:0). В той момент в будинку перебувала дружина і двоє дітей футболіста. Грабіжники погрожували їм ножами і мачете, поки шукали в будинку цінні речі і гроші.
Сім'я захисника не постраждала. Наразі поліція проводить розслідування і опитує свідків.
Раніше, зірку Барселони пограбували напередодні Ель-Класіко.