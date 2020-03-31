Скрипник: Гравці Зорі дисципліновані

Гравці Зорі у період карантину тренуються вдома.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Чим зараз займається Зоря? Ми знаходимося на карантині, тренуючись виключно вдома. Наші гравці дисципліновані. Я все про них знаю. Намагаємося бути завжди в контакті через телефони і відеомесенджери з тренерським, медичним штабами і гравцями. Вони виконують індивідуальний комплекс домашніх тренувань. Хлопці не хочуть втрачати форму.

При тих складнощах в світі, які зараз є, ми повинні думати про здоров'я наших близьких і бути дисциплінованими. Ми в клубі намагаємося відповідати всім найсерйознішим стандартам", - розповів Скрипник.