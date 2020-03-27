Клуби АПЛ ризикують отримати серйозні проблеми зі спонсорами

Ліверпуль стане епіцентром війни брендів

Перенесення матчів на літо може спричинити додаткові фінансові ризики для учасників чемпіонату Англії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нові терміни закінчення сезону додадуть головного болю клубам та їхнім титульним і технічним спонсорам.

Більшість контрактів укладаються до кінця травня, але цьогорічний розіграш АПЛ цілком може розтягнутися на все літо через пандемію коронавірусу. Деяким клубам доведеться окремо домовлятися зі своїми партнерами або доводити свою правоту в суді. Зокрема, Ньюкасл, Вотфорд та Ліверпуль готувалися до завершення чинних угод з технічними спонсорами і переходом на нових.

Ліверпуль виграв судову справу проти власного технічного спонсора і зможе укласти розкішний контракт з новим партнером завершив свою співпрацю з New Balance і уклав рекордний контракт з Nike, який ставав чинним вже у липні. Попередній постачальник форми червоних може знову подати в суд, звинувативши клуб у невиконанні своїх обов'язків. Nike також не збирається залишатися крайнім і втрачати свої гроші через форс-мажорну ситуацію.

Попередньо пауза в АПЛ розрахована до 30 квітня, однак її можуть продовжити на більш тривалий термін.

Раніше, сезон АПЛ планують дограти влітку.

Нагадаємо, шість футболістів Ліверпуля потрапили до збірної найдорожчих гравців АПЛ.