Вацко: Динамо вже не те, команду не бояться

Динамо після дискваліфікації Артема Бєсєдіна не змогло підписати на дану позицію кваліфікованого гравця.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Динамо входить у другу частину сезону лише з двома нападниками. Є тільки Соль і Русин. Усі знають, що Бєсєдін не буде грати. І хіба не потрібен був взимку нападник клубу?

А Михайличенку буде прилітати. І вже прилітає. Команда на третьому місці.

Динамо зараз як бренд вже не те Динамо, яке було кілька років тому. Команду не бояться", - розповів Вацко.