 Головко: Команду Лобановського зібрав Сабо | Футбол | Champion.com.ua
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Головко: Команду Лобановського зібрав Сабо

Сьогодні 13:47 748 0
Олександр Головко прокоментував легендарну команду Динамо Валерія Лобановського
Головко: Команду Лобановського зібрав Сабо
#Головко, #Динамо, #Лобановський

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Екскапітан Динамо Олександр Головко вказав на силу Валерія Лобановського.

Про це розповів сам футболіст.

"Перший момент - давайте будемо відверті, команду, яка "вистрілила", зібрав все ж Сабо. Він розумів, на що здатні ці гравці, і довірив їм місце в Динамо. Інша справа - що вміння вичавити з цих футболістів максимум, у Йожефа Йожефовича не виявилося. А ось Валерій Васильович зумів це зробити, розуміючи, що для цього потрібно мати функціональний каркас ціною таких речей, як можливість осічки в чемпіонаті, так далі.

І навіть при тому значне поліпшення функціональної готовності та злагодженості дій, згадайте, чи не забий Шевченко за допомогою захисника в Празі, чи не видай Шовковський чудову серію післяматчевих пенальті - і могло б не бути того сезону з півфіналом Ліги чемпіонів. Це - футбол. Логіка в ньому є, з одного боку, але з іншого - все висить на везіння, яке, як відомо, буває у сильних.

Саме тому Лобановський був жорстким і навіть нещадним до, здавалося б, дрібниць. Тому що він розумів: віддайся тут на 80%, а не на 100%, не добіжіть там на півметра, прибери ногу ще десь - і все. У цих маленьких відмінностях, навіть дрібниці - різниця між простими людьми і геніями. Валерій Васильович був генієм", - розповів Головко.

Раніше, Головко пояснив рішення Динамо продати Кадара.

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