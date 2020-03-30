Головко: Команду Лобановського зібрав Сабо

Екскапітан Динамо Олександр Головко вказав на силу Валерія Лобановського.

Про це розповів сам футболіст.

"Перший момент - давайте будемо відверті, команду, яка "вистрілила", зібрав все ж Сабо. Він розумів, на що здатні ці гравці, і довірив їм місце в Динамо. Інша справа - що вміння вичавити з цих футболістів максимум, у Йожефа Йожефовича не виявилося. А ось Валерій Васильович зумів це зробити, розуміючи, що для цього потрібно мати функціональний каркас ціною таких речей, як можливість осічки в чемпіонаті, так далі.

І навіть при тому значне поліпшення функціональної готовності та злагодженості дій, згадайте, чи не забий Шевченко за допомогою захисника в Празі, чи не видай Шовковський чудову серію післяматчевих пенальті - і могло б не бути того сезону з півфіналом Ліги чемпіонів. Це - футбол. Логіка в ньому є, з одного боку, але з іншого - все висить на везіння, яке, як відомо, буває у сильних.

Саме тому Лобановський був жорстким і навіть нещадним до, здавалося б, дрібниць. Тому що він розумів: віддайся тут на 80%, а не на 100%, не добіжіть там на півметра, прибери ногу ще десь - і все. У цих маленьких відмінностях, навіть дрібниці - різниця між простими людьми і геніями. Валерій Васильович був генієм", - розповів Головко.