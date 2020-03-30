Ноєр вимагає у Баварії 5-річний контракт

Мануель Ноєр хоче підписати з Баварією довгостроковий контракт

Воротар Баварії Мануель Ноєр не може домовитися з клубом про продовження контракту.

Про це повідомляє Bild

Попередній раунд переговорів між Баварією і 34-річним голкіпером пройшов невдало. Сторони не можуть дійти згоди щодо умов нової угоди.

Ноєр вимагає контракт до 2025 року. Баварія ж пропонує йому продовжити угоду до 2023-го.

При цьому проблемою для Баварії стає те, що воротар Олександр Нюбель, який перейшов з Шальке, весь термін свого контракту проведе на лавці.

Нагадаємо, Баварія готується підписати Тер Штегена.

Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.