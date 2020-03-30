Кейн назвав умови переходу в інший клуб

Джерело - football24.ua.
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн назвав умови, за яких він покине клуб.
Про це розповів сам гравець.
"Безумовно, я люблю Тоттенгем, цей клуб завжди буде у моєму серці. Але якщо я відчую, що команда не прогресує чи рухається не в тому напрямку, то не буду залишатися там тільки задля того, щоб залишитися. Моя мета – постійно розвиватися, адже я вважаю себе амбітним футболістом, який хоче стати найкращим та вигравати трофеї.
Тож все залежить від того, які результати демонструватиме наша команда. Тому я зовсім не впевнений, що залишуся там назавжди", - розповів Кейн.
Нагадаємо, Моурінью блокує трансфер Кейна у Манчестер Юнайтед.