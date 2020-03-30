Мудрик оцінив можливість переходу у Рому

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик вказав на свою співпрацю з головним тренером Роми Пауло Фонсекою.

Про це розповів сам гравець.

"Ми з Фонсекою нормально розійшлися. Напевно, він у той час не бачив у мені футболіста, який тут і зараз дасть йому результат. Може, у нього не було часу, щоб почекати і підготувати мене до цього, дати мені довіру.

Але час йде, у людей змінюються погляди. Може, він зараз по-іншому бачить і думає. Після його відходу з Шахтаря ми не спілкувалися", – розповів Мудрик.