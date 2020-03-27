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ФІФА продовжила літнє трансферне вікно до кінця року

Сьогодні 17:30 423 0
ФІФА прийняла важливе рішення у зв'язку з пандемією коронавірусу
ФІФА продовжила літнє трансферне вікно до кінця року
#ФІФА

Джерело - football.ua.

Рішення продовжити літнє трансферне вікно до кінця року вже прийнято ФІФА, але ще офіційно не затверджено і не оголошено.

Про це повідомляє L'Equipe.

Таке рішення буде прийнято через невизначеність з датами завершення сезону-2019/20 в зв'язку з пандемією COVID-19.

Міжнародна федерація футболу планує не тільки затвердити продовження контрактів гравців з клубами, закінчується 30 червня 2020 року, до закінчення чемпіонатів, але і дозволити здійснювати трансфери до 31 грудня.

Раніше повідомлялося, що ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону.

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