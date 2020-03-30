Реал оцінив Вальверде у 500 млн євро

Джерело - isport.ua.
Манчестер Юнайтед в зимове трансферне вікно спробував підписати півзахисника мадридського Реала Федеріко Вальверде.
Про це повідомляє Diario Madridista.
Керівництво Реала погодилось відпустити гравця лише за 500 млн євро. Дана сума прописана в контракті футболіста в якості клаусули.
Керівництво Манчестер Юнайтед порахувало таку суму занадто завищеною і прийняло рішення згорнути переговори.
У поточному сезоні Вальверде зіграв 32 матчі і два забитих голи у всіх турнірах.
Нагадаємо, Реал не буде обмежувати виплати гравцям через пандемію коронавірусу.