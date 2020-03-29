Реал не буде обмежувати виплати гравцям через пандемію коронавірусу

Керівництво Реала не зменшуватиме зарплати гравцям, тренерам і персоналу на час припинення чемпіонату через коронавірус.

Про це повідомляє видання Cuatro.

Актуально: Ювентус вирішив не виплачувати зарплату з березня по червень

Зазначається, що Реал не відчуває проблем з фінансами і готовий зберегти ті самі умови заробітної плати всім представникам команди.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії, як і більшість європейських першостей, зупинений на невизначений термін через пандемію коронавірусу.