Алієв: Найбезглуздіші тренування були у Газзаєва

Для 35-річного ексгравця київського Динамо Олександра Алієва найбезглуздіші тренування були у Валерія Газзаєва.

Про це розповів сам Алієв.

"Найважчі тренування були у Павла Яковенка. А найбезглуздіші тренування - це у Газзаєва. Я не зрозумів взагалі їх. Чи тільки я не розумів? Багато хто, напевно, теж не розуміли. Але доводилося. Інші мовчали, так. А я ніколи не мовчу", - розказав Алієв.