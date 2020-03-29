Алієв: Найбезглуздіші тренування були у Газзаєва

Джерело - Чемпіон.
Для 35-річного ексгравця київського Динамо Олександра Алієва найбезглуздіші тренування були у Валерія Газзаєва.
Про це розповів сам Алієв.
"Найважчі тренування були у Павла Яковенка. А найбезглуздіші тренування - це у Газзаєва. Я не зрозумів взагалі їх. Чи тільки я не розумів? Багато хто, напевно, теж не розуміли. Але доводилося. Інші мовчали, так. А я ніколи не мовчу", - розказав Алієв.
Валерій Газзаєв очолив київське Динамо 25 травня 2009 року, яке покинув 1 жовтня 2010 року.
Нагадаємо, Ворскла виділила 2,5 млн доларів на боротьбу із коронавірусом.