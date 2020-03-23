Ворскла виділила 2,5 млн доларів на боротьбу із коронавірусом

Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго виділив 2,5 млн доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу на території Полтавщини.

Про це повідомляє прес-служба полтавського клубу.

"Рішення про таку суттєву фінансову допомогу було прийнято Радою директорів групи компаній FERREXPO, підтримане основними акціонерами трудових колективів і територіальних спільнот Полтавської області та держави в цілому.

Упершу чергу кошти будуть спрямовані на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, тест-систем для виявлення COVID-19 і всього необхідного обладнання, як для медичних закладів Полтавщини, так і мед закладів усієї системи охорони здоров’я України. Подальший розподіл допомоги буде здійснюватися у відповідності до потреб медзакладів", - йдеться в повідомленні.