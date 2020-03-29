Степаненко: Я не хочу грати до 40 років

Джерело - Чемпіон.

30-річний півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко найближчим часом завершити кар'єру не планує, але і до 40-ка років грати не збирається.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я, як сказав, наприклад, Тоні Кроос, не з тих, хто хоче грати до 40 років. Зараз у мене травма, дай Бог, залікую її і все буде добре. Грати планую, поки здоров'я дозволяє і поки буду бачити, що готовий конкурувати за місце в Шахтарі, збірній, триматися на високому рівні". "Якщо буду помічати, що займаю місце, то ні. З кожним роком потрібно все більше за собою стежити. Ми не молодшаємо, а для футболіста від цього багато що залежить", - вважає Степаненко.

Раніше Степаненко назвав найкращих українських тренерів.