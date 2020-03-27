 Степаненко назвав найкращих українських тренерів | Футбол | Champion.com.ua
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Степаненко назвав найкращих українських тренерів

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Тарас Степаненко прокоментував найкращих українських тренерів
Степаненко назвав найкращих українських тренерів
#Шахтар, #Степаненко

Джерело - Шахтар.

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко є найкращим наставником в Україні.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко.

"З тих, з ким працював з українських тренерів - Андрій Шевченко, Роман Григорчук дуже мені імпонував як тренер.

З розмов, з ким спілкуюся - Мирон Маркевич хороший тренер, Юрій Калитвинцев. І тренером молодіжної збірної у мене був Павло Яковенко, мені він дуже подобається", - розповів Степаненко.

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