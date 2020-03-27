Джерело - Шахтар.
Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко є найкращим наставником в Україні.
Про це розповів півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко.
"З тих, з ким працював з українських тренерів - Андрій Шевченко, Роман Григорчук дуже мені імпонував як тренер.
З розмов, з ким спілкуюся - Мирон Маркевич хороший тренер, Юрій Калитвинцев. І тренером молодіжної збірної у мене був Павло Яковенко, мені він дуже подобається", - розповів Степаненко.
Нагадаємо, бельгійські клуби цікавляться Зубковим.