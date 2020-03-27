Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко є найкращим наставником в Україні.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко.

"З тих, з ким працював з українських тренерів - Андрій Шевченко, Роман Григорчук дуже мені імпонував як тренер.

З розмов, з ким спілкуюся - Мирон Маркевич хороший тренер, Юрій Калитвинцев. І тренером молодіжної збірної у мене був Павло Яковенко, мені він дуже подобається", - розповів Степаненко.