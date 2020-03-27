Новачок Карпат намагається вивчити українську мову

Джерело - fckarpaty.com.
Нападник Карпат Матар Діеє намагається вивчити українську мову.
Про це розповів сам сенегальний форвард.
"Я добре володію чотирма мовами. Розмовляю сенегальською або ж мовою Волоф. Вона поширена у західній Африці в країнах Гвінейської затоки. Також спілкуюся французькою, італійською та англійською. Серед європейських мов, звичайно, найкраще володію італійською.
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Щодо української, то вона є важкою. Однак я намагаюся вчити вашу мову, хоч роблю це повільно", - відзначив Діеє.
Нагадаємо, Карпати відмовилися купувати Соля за мізерну суму.