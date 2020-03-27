Новачок Карпат намагається вивчити українську мову

Матар Діеє прокоментував вивчення української мови

Нападник Карпат Матар Діеє намагається вивчити українську мову.

Про це розповів сам сенегальний форвард.

"Я добре володію чотирма мовами. Розмовляю сенегальською або ж мовою Волоф. Вона поширена у західній Африці в країнах Гвінейської затоки. Також спілкуюся французькою, італійською та англійською. Серед європейських мов, звичайно, найкраще володію італійською.

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Щодо української, то вона є важкою. Однак я намагаюся вчити вашу мову, хоч роблю це повільно", - відзначив Діеє.

Нагадаємо, Карпати відмовилися купувати Соля за мізерну суму.