Мілевський: Дивно, що у світі граємо тільки ми

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський вказав на своє ставлення до коронавірусу.

Про це розповів сам український футболіст.

"Особливо нічим не займаюся: дивлюся передачі, фільми, серіали. Нудно, звичайно. Дивлюся зараз всі серії Джеймса Бонда. Весь світ на карантині, побоююся і я, і хлопці, які у нас. Приймаємо якісь пігулки, якісь таблетки, ставимо крапельниці. Все це дуже погано, всі чекають, коли це закінчиться.

Оскільки у нас ще не зупинили футбол, тренуємося на базі. Тому нам немає сенсу підтримувати якусь форму вдома. Дивно, що граємо тільки одні ми. У нас є контракти і зобов'язання перед нашим президентом і футбольною лігою.

Клубні лікарі допомагають, колектив у нас хороший. Разом збираємося, тренуємося, що не дивимося ні на що і продовжуємо свою справу", - розповів Мілевський.