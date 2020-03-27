Одноклубник Мілевського не вірить у коронавірус

Півзахисник Динамо Брест Сергій Кісляк не вірить у пандемію коронавірусу.

Про це розповів сам гравець.

"Яке ставлення до всієї ситуації з коронавірусів? Я не те, що вважаю це маячнею, але не вірю в це. Розумію, що все одно треба якось підстрахуватися, звертати на все увагу і постаратися менше з'являтися в людних місцях.

Але ось зараз у мене було два вихідних в Мінську, ми спокійно гуляли, ходили по магазинах і спеціально я дивився: люди навіть з дітьми спокійно гуляють, їздять по торгових центрах", - розповів Кісляк.