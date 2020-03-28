Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних

Джерело - УАФ.

В оновленому рейтингу ФІФА жіноча збірна України посідає 26 місце.

Про це повідомляє УАФ.

У порівнянні з минулою версією рейтингу жіноча збірна України піднялася на одну сходинку, обійшовши Мексику. Перші ж два рядки посідають США та Німеччина, яка є суперниками українок у відбірному турнірі Євро-2021.

Три останні матчі національна команда зіграла на турнірі Pinatar Cup, де поступилися Шотландії — 0:3, перемогла Північну Ірландію — 4:0 та програла Ісландії — 0:1.

Нагадаємо, жіноча збірна США вимагає рівної оплати з чоловіками.