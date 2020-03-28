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Жіноча збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

Сьогодні 19:30 441 0
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила оновлений рейтинг національних жіночих збірних
Жіноча збірна України піднялася у рейтингу ФІФА
#УАФ, #Україна, #ФІФА

Джерело - УАФ.

В оновленому рейтингу ФІФА жіноча збірна України посідає 26 місце.

Про це повідомляє УАФ.

У порівнянні з минулою версією рейтингу жіноча збірна України піднялася на одну сходинку, обійшовши Мексику. Перші ж два рядки посідають США та Німеччина, яка є суперниками українок у відбірному турнірі Євро-2021.

Три останні матчі національна команда зіграла на турнірі Pinatar Cup, де поступилися Шотландії — 0:3, перемогла Північну Ірландію — 4:0 та програла Ісландії — 0:1. 

Нагадаємо, жіноча збірна США вимагає рівної оплати з чоловіками.

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