Карпати відмовилися купувати Соля за мізерну суму

Львівський клуб не захотів платити 200 тисяч

Джерело - Чемпіон.

За рік до підписання контракту із київським Динамо Фран Соль міг стати гравцем львівських Карпат.

Про це розповів колишній функціонер Карпат Олег Смалійчук.

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Карпати цікавились Франом Солем за рік до того, як він перейшов у Динамо. Друді знав його за виступами у Вільяреалі. Тоді Даріо Друді вже домовився про перехід іспанського форварда за 200 тисяч доларів, але Смалійчук мав обговорити це питання з Петром Димінським

Вони прийшли до мене і кажуть: "Йди говори до Петра Димінського. Відповідаю: "Я не піду, не візьму на себе відповідальність за футболіста, якого не бачив. Він в Сегунді жодного м'яча не забив". Через рік дивлюсь – він в Динамо",– розповів Смалійчук.

У Динамо Соль зіграв за "біло-синіх" 18 матчів, в яких забив 3 голи.