Каннаваро: Мій карантин уже закінчився

Китай повертається до нормального життя після спалаху пандемії коронавірусу.

Про це розповів головний тренер Гуанчжу Евергранд Фабіо Каннаваро.

"Привіт, хлопці! Мій карантин уже закінчився, ми в Китаї поступово повертаємося до нормального життя. Цього ранку я вже ходив по місту, заходив в банк, перекусив на вулиці під час прогулянки. Так, ще постійно міряють температуру, проте життя налагоджується. Вірю, що скоро таке ж буде і в Італії", - розповів Каннаваро.