Одіон Іггало може повернутися у чемпіонат Китаю

Форвард Манчестер Юнайтед Одіон Іггало може повернутися в Китай по закінченню сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нігерієць виступає в оренді за МЮ з китайського Шанхай Шеньхуа. Його клуб не хоче влітку відпускати форварда і зробив йому пропозицію по новому контракту, по якому гравець може заробляти 400 тис фунтів в тиждень.

В свою чергу Манчестер Юнайтед хоче викупити нападника за 15 млн фунтів за гравця.

У 8 матчах Іггало забив чотири м'ячі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче підписати Грізманна.