Джерело - xsport.ua.
Форвард Манчестер Юнайтед Одіон Іггало може повернутися в Китай по закінченню сезону.
Про це повідомляє Sky Sports.
Нігерієць виступає в оренді за МЮ з китайського Шанхай Шеньхуа. Його клуб не хоче влітку відпускати форварда і зробив йому пропозицію по новому контракту, по якому гравець може заробляти 400 тис фунтів в тиждень.
В свою чергу Манчестер Юнайтед хоче викупити нападника за 15 млн фунтів за гравця.
У 8 матчах Іггало забив чотири м'ячі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче підписати Грізманна.