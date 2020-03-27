Ноєр планує залишитися у Баварії

Джерело - football.ua.
Голкіпер Баварії Мануель Ноєр планує залишитися в мюнхенському клубі, попри інтерес лондонського Челсі.
Про це повідомляє Goal.com.
Воротар не розглядає варіант з переходом влітку в команду з іншого чемпіонату, тому майбутній сезон він точно дограє в Баварії.
У Ноєра склалися чудові стосунки з головним тренером Гансом Фліком, з яким хотів би виграти Лігу чемпіонів вдруге у футболці Баварії.
Контракт 33-річного голкіпера закінчується у 2021 році.
Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.
Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.