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Ноєр планує залишитися у Баварії

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Ноєр планує залишитися у Баварії
#Ноєр, #Баварія, #Челсі

Джерело - football.ua.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр планує залишитися в мюнхенському клубі, попри інтерес лондонського Челсі.

Про це повідомляє Goal.com.

Воротар не розглядає варіант з переходом влітку в команду з іншого чемпіонату, тому майбутній сезон він точно дограє в Баварії.

У Ноєра склалися чудові стосунки з головним тренером Гансом Фліком, з яким хотів би виграти Лігу чемпіонів вдруге у футболці Баварії.

Контракт 33-річного голкіпера закінчується у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що Челсі збирається придбати Ноєра.

Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.

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