Шаран: Тренування ніхто не відміняв

Гравці Олександрії у карантині тренуються індивідуально.

Про це розповів головний тренер команди Володимир Шаран.

"Спочатку у нас 13 гравців було на базі, потім Юрій Паньків поїхав додому до Львова, а Каспарс Дубра - в Латвію.

Тренерський штаб розробив програму тренувань і тим, хто знаходиться на базі, і тим, хто живе вдома. Ніхто не відміняв тренування, всі працюють індивідуально і дистанційно.

Всі гравці дуже серйозно ставляться і до вимог карантину, і до підтримання необхідного рівня своєї фізичної форми. Іноді футболісти домовляються про спільні заняття, але дотримуються правила - не більш двох чоловік разом.

Я не знаю, чим завершиться нинішня ситуація. Ми обговорювали в команді пропозиції деяких завершити чемпіонат у тому становищі, в якому команди знаходяться зараз. Зараз ми знаходимося на п'ятому місці, але прекрасно розуміємо, що могли б поборотися за більш високі позиції, якби чемпіонат продовжився. Але зараз від нас нічого не залежить, до того ж я вважаю, що в даній ситуації найголовніше - це здоров'я людей", - розповів Шаран.