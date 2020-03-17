Чемпіонат УПЛ зупинений через рішення уряду

Джерело - isport.ua.
Поточний сезон української Прем'єр-ліги призупиняється за указом Кабінету Міністрів України.
Про це повідомляє isport.ua.
Уряд вжив заходів обережності через поширення коронавірусу і постановив:
- з 17 березня заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, в яких бере участь понад 10 осіб. Дозволені лише заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, Шаран виступив за зупинення УПЛ.