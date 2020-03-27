Карпати повинні залишитися в українській Прем’єр-лізі.

Про це розповів нападник львівського клубу Матар Діеє.

"Kарпати – це хороший клуб. Я знаю багато молодих хлопців, які раніше грали тут, а зараз виступають у великих командах. Це чудовий приклад, який мотивує молодь ставати сильними гравцями. Так, на даному етапі у нас є певні труднощі, але ми віримо один в одного, і я впевнений, що ми залишимося в УПЛ.

Ми плідно працюємо з тренерським штабом, і я не сумніваюся, що Карпати досягнуть хороших результатів. Загалом тут комфортно, адже клуб має фантастичну базу, вона дуже мені подобається. Карпати заслуговують на те, щоб завжди бути на вершині. Наприклад, в Італії чимало провідних команд не мають такої бази, яка є у розпорядженні Карпат", - розповів Діеє.