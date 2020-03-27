Домашній півфінальний матч Кубка України проти київського Динамо закарпатський футбольний клуб із села Минай хоче зіграти в Ужгороді.

Про це розповів головний тренер клубу Василь Кобін.

"Цей поєдинок стане справжнім святом для шанувальників футболу Закарпаття, і для того, щоб його мали змогу відвідати якомога більше уболівальників, хочемо провести матч на ужгородському стадіоні Авангард. Там трибуни значно місткіші, ніж на арені в Минаї. Крім того, на "Авангарді" оновлено газон, який тепер відповідає всім вимогам", - сказав Кобін.