Джерело - Чемпіон.
Минай і його ультрас будуть безкоштовно доставляти продукти мешканцям Ужгорода і Миная під час карантину.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Клуб обіцяє, що всі продукти будуть продаватися за звичайними роздрібними цінами. Також до замовлення будуть додавати засоби індивідуального захисту - маски, рукавички і антисептики.
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🙌 Допоможемо у важку годину! ⠀ ⚽ ФК «Минай» та Minaj Ultras за підтримки Асоціації соціально-відповідального бізнесу Ужгорода, започатковує волонтерську ініціативу з безкоштовної доставки продуктів для мешканців Ужгорода та села Минай. ⠀ 🏃 Разом з доставкою продуктів безкоштовно до замовлення волонтери додаватимуть індивідуальні засоби захисту: антисептики,захисні маски та рукавички. ⠀ 🔊 Бережіть себе та своїх рідних! ⠀ #небудьбайдужим #залишайсявдома
Раніше, визначилися півфінальні пари Кубка України.