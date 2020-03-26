Минай організував волонтерську доставку продуктів

Джерело - Чемпіон.

Минай і його ультрас будуть безкоштовно доставляти продукти мешканцям Ужгорода і Миная під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб обіцяє, що всі продукти будуть продаватися за звичайними роздрібними цінами. Також до замовлення будуть додавати засоби індивідуального захисту - маски, рукавички і антисептики.

Раніше, визначилися півфінальні пари Кубка України.