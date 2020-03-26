 Минай організував безкоштовну доставку продуктів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
25.03.2020 10:41 45959 9
Смалійчук може замінити Рафаїлова на посаді гендиректора Зорі
Вчора 22:17 593
Ференцварош планує викупити Зубкова
Вчора 21:54 376
Санітра: Підручному траса у Буковелі сподобалась
Вчора 17:15 1853
Лунін готовий до першої команди країни – Рева
Вчора 16:30 1734
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 13:33 9331 2
Визначена нова дата третього бою Ф'юрі - Вайлдер
Вчора 10:10 2669
Чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА
Вчора 09:55 1281
Відомий український легкоатлет після страшної ДТП переніс три операції
Вчора 08:08 1368
Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо
25.03.2020 19:30 8907
Блоги
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця
Володимиру Кличку - 44! Найкращі нокаути українця Valeriy Ruchka
25.03.2020 09:19 3920 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
25.03.2020 08:43 5686
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25!
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25! Valeriy Ruchka
24.03.2020 19:31 780
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:28 702
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:09 555
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
26 Березня 2020
23:55 Футбол Минай організував безкоштовну доставку продуктів 116
23:42 Футбол Вернидуб назвав своє завдання у Шахтарі 438
23:26 Футбол Моурінью хоче переманити Годіна у Тоттенгем 249
23:12 Футбол Челсі знайшов заміну Аррісабалазі 335
22:55 Футбол Жезус хоче перейти у Ювентус 448
22:43 Бокс Шість боксерів заразилися коронавірусом під час відбору на Олімпіаду 744
22:32 Блог Шеф-кухар збірної України запустив новий челендж 216
22:29 Футбол Барселона підпише бразильського нападника 315
22:17 Футбол Смалійчук може замінити Рафаїлова на посаді гендиректора Зорі 593
21:54 Футбол Ференцварош планує викупити Зубкова 376
21:38 Футбол Ноєр може покинути Баварію 823
21:24 Біатлон Вірер: Не знаю, чи продовжу кар’єру 710
21:08 Футбол На стадіоні Реала зроблять склад для боротьби з коронавірусом 335
20:52 Інше В Україні ліквідували Державне агентство спорту 515
20:34 Футбол У Іспанії хочуть дограти чемпіонат 725
20:19 Футбол Фінал Кубка України зіграють у Тернополі – Протасов 853
19:57 Футбол Модрич хоче покинути Реал 863
19:57 RunNews Як полюбити біг. Поради від Юлії Черніцької 632
19:46 Олімпійські ігри-2020 Олімпіада у 2021 році може відбутися влітку 598
19:31 Футбол Рева вказав на силу Луніна 1237
19:16 Бокс Суперник українського боксера захворів коронавірусом 1765
18:57 Футбол Помер колишній тренер збірної Франції 2370
18:46 Футбол У гравця Брайтона виявили коронавірус 861
18:41 Блог Голосуємо за найкрасивішу біатлоністку Кубка світу 534
18:31 Футбол Ель-Шаараві може повернутися у Серію А 927

Минай організував безкоштовну доставку продуктів

Вчора 23:55 116 0
Минай організував волонтерську доставку продуктів
Минай організував безкоштовну доставку продуктів
#Минай, #Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Минай і його ультрас будуть безкоштовно доставляти продукти мешканцям Ужгорода і Миная під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб обіцяє, що всі продукти будуть продаватися за звичайними роздрібними цінами. Також до замовлення будуть додавати засоби індивідуального захисту - маски, рукавички і антисептики.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🙌 Допоможемо у важку годину! ⠀ ⚽ ФК «Минай» та Minaj Ultras за підтримки Асоціації соціально-відповідального бізнесу Ужгорода, започатковує волонтерську ініціативу з безкоштовної доставки продуктів для мешканців Ужгорода та села Минай. ⠀ 🏃 Разом з доставкою продуктів безкоштовно до замовлення волонтери додаватимуть індивідуальні засоби захисту: антисептики,захисні маски та рукавички. ⠀ 🔊 Бережіть себе та своїх рідних! ⠀ #небудьбайдужим #залишайсявдома

Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub)

Раніше, визначилися півфінальні пари Кубка України.

Коментарі ()