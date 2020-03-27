Степаненко: Мій улюблений гравець Динамо пішов до Туреччини

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Улюблений гравець у складі київського Динамо півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка перебрався раніше до Туреччини.
Про це заявив хавбек гірників.
"Мій улюблений гравець Динамо пішов до Туреччини. На жаль, його зараз немає в команді", - зазначив Степаненко.
Взимку в турецький Різеспор перейшов Денис Гармаш, за цей же клуб виступає ще один екс-динамівець, Микола Морозюк. Ще один гравець Динамо, Жерсон Родрігес, виступає на правах оренди за Анкарагюджю.
Раніше, Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо.