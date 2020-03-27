Степаненко: Мій улюблений гравець Динамо пішов до Туреччини

Хавбек гірників відповів на питання жартом

Джерело - Instagram.

Улюблений гравець у складі київського Динамо півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка перебрався раніше до Туреччини.

Про це заявив хавбек гірників.

"Мій улюблений гравець Динамо пішов до Туреччини. На жаль, його зараз немає в команді", - зазначив Степаненко.

Взимку в турецький Різеспор перейшов Денис Гармаш, за цей же клуб виступає ще один екс-динамівець, Микола Морозюк. Ще один гравець Динамо, Жерсон Родрігес, виступає на правах оренди за Анкарагюджю.

Раніше, Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо.