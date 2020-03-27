 Динамо звільнило тренерів, які не погодилися на зниження зарплати | Футбол | Champion.com.ua
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Загребське Динамо звільнило тренерів, які не погодилися на зниження зарплати

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Шестеро помічників головного тренера покинули клуб
Загребське Динамо звільнило тренерів, які не погодилися на зниження зарплати
#Динамо Загреб

Джерело - football.ua.

Керівництво загребського Динамо прийняло рішення розпрощатися з шістьма членами тренерського штабу Ненада Бьеліци.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Без роботи залишилися Рене Помс, Ніно Буле, Сільвія Кавлін, Мартін Маєр, Карло Райнхольд і Ясмін Османович. Імовірно, вони не погодилися на запропоновану клубом скорочення зарплати в зв'язку з пандемією коронавірусу CoVid-19.

Частина гравців також не погодилася на зниження заробітної плати. Їх доля поки невідома.

Динамо стверджує, що зниження зарплати необхідно в період карантину, коли клуб не отримує ніякого доходу. Такий крок повинен дозволити зберегти в клубі весь інший персонал.

Раніше, Барселона скоротила робочий день і зарплати через коронавірус.

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