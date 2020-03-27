Джерело - football.ua.
Керівництво загребського Динамо прийняло рішення розпрощатися з шістьма членами тренерського штабу Ненада Бьеліци.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Без роботи залишилися Рене Помс, Ніно Буле, Сільвія Кавлін, Мартін Маєр, Карло Райнхольд і Ясмін Османович. Імовірно, вони не погодилися на запропоновану клубом скорочення зарплати в зв'язку з пандемією коронавірусу CoVid-19.
Частина гравців також не погодилася на зниження заробітної плати. Їх доля поки невідома.
Динамо стверджує, що зниження зарплати необхідно в період карантину, коли клуб не отримує ніякого доходу. Такий крок повинен дозволити зберегти в клубі весь інший персонал.
Раніше, Барселона скоротила робочий день і зарплати через коронавірус.