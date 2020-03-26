Засідання Верховної Ради планували провести на стадіоні

Позачергове засідання Верховної Ради могло відбутися на стадіоні імені Лобановського.

Про це повідомляє Українська правда.

"Депутати бояться за здоров'я. Тому було два варіанти: або стадіон Динамо, той, що поруч з Маріїнським (причому Суркіс без проблем був готовий його віддавати), або внутрішній двір ВРУ.

Але в кінці вирішили, що зберемося в залі", - сказав неназваний народний депутат.