Півзахисник Шахтаря зацікавив Рому

Джерело - Tribuna.com.
Італійська Рома стежить за українським хавбеком Шахтаря Віктором Коваленком.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Коваленко розглядають в якості конкурента Лоренцо Пеллегріні в центрі поля. Римляни хотіли продати центрхава Хав'єра Пасторе в китайський клуб цієї зими, але трансфер зірвався через коронавірус.
У червні 2019 го, коли головний тренер Роми очолював клуб, Коваленко теж розглядався їм як кандидата для Роми.
Transfermarkt оцінює його в 6 млн євро. Контракт розрахований до літа 2020-го року.
Раніше повідомлялося про те, що Мудриком цікавиться Рома.
Нагадаємо, Шахтар повісив цінник на Мудрика.