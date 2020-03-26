Півзахисник Шахтаря зацікавив Рому

Контракт українця з клубом розрахований до літа 2020-го року

Італійська Рома стежить за українським хавбеком Шахтаря Віктором Коваленком.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Коваленко розглядають в якості конкурента Лоренцо Пеллегріні в центрі поля. Римляни хотіли продати центрхава Хав'єра Пасторе в китайський клуб цієї зими, але трансфер зірвався через коронавірус.

У червні 2019 го, коли головний тренер Роми очолював клуб, Коваленко теж розглядався їм як кандидата для Роми.

Transfermarkt оцінює його в 6 млн євро. Контракт розрахований до літа 2020-го року.

Раніше повідомлялося про те, що Мудриком цікавиться Рома.

Нагадаємо, Шахтар повісив цінник на Мудрика.