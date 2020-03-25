Лідер Тоттенгема близький до повернення після важкої травми

Лідер Тоттенгема Гаррі Кейн перебуває на завершальній стадії відновлення від травми і нині мова йде лише про підвищення фізичної форми.

Про це заявив сам спортсмен.

"У мене все добре. Зараз я просто старанно працюю, проходжу безліч відновлювальних процедур і чекаю, що в підсумку буде з сезоном.

Моя сім'я в порядку, і, очевидно, всі думають про коронавірус. Зараз саме час бути разом, щоб залишатися в безпеці. Сподіваюся все буде добре.

Я не дуже далекий від повернення, сподіваюся повернутися в команду через дві або три тижні. Тепер мова йде лише про підвищення моєї фізичної форми", - зазначив Кейн.