Суд зобов’язав ПриватБанк виплатити 200 млн доларів Суркісам

Джерело - nv.ua.
Печерський районний суд Києва зобов’язав державний ПриватБанк заплатити понад 200 млн доларів офшорним компаніям братів Суркісів.
Про це повідомляє nv.ua.
Суд вирішив раніше суперечку між офшорами і ПриватБанком, який вирішується у суді Республіки Кіпр. Так, зараз Окружним судом Нікосії (Кіпр) розглядається справа № 2510/2017 за позовом шести офшорів до ПриватБанку про виплату в їх користь грошових коштів на підставі депозитних договорів.
У ПриватБанку заявили, що подаватимуть апеляцію на дане рішення.
Відзначимо, що Нацбанк у 2016 році заблокував рахунки ТОВ ФК Динамо Київ у Приватбанку.