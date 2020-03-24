Суд зобов’язав ПриватБанк виплатити 200 млн доларів Суркісам

Брати Суркіси виграли спір з ПриватБанком

Печерський районний суд Києва зобов’язав державний ПриватБанк заплатити понад 200 млн доларів офшорним компаніям братів Суркісів.

Про це повідомляє nv.ua.

Суд вирішив раніше суперечку між офшорами і ПриватБанком, який вирішується у суді Республіки Кіпр. Так, зараз Окружним судом Нікосії (Кіпр) розглядається справа № 2510/2017 за позовом шести офшорів до ПриватБанку про виплату в їх користь грошових коштів на підставі депозитних договорів.

У ПриватБанку заявили, що подаватимуть апеляцію на дане рішення.

Відзначимо, що Нацбанк у 2016 році заблокував рахунки ТОВ ФК Динамо Київ у Приватбанку.

Раніше, офіційний фан-клуб Динамо пікетував Нацбанк.