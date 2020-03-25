 Мессі та Гвардіола долучилися до боротьби з коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі та Гвардіола долучилися до боротьби з коронавірусом

Сьогодні 20:51 438 0
Ліонель Мессі та Хосеп Гвардіола долучилися до боротьби з пандемією коронавірусу
Мессі та Гвардіола долучилися до боротьби з коронавірусом
#Мессі, #Гвардіола, #коронавірус

Джерело - espreso.tv.

Футболіст Барселони Ліонель Мессі та тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола виділили по 1 млн євро на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Кошти пожертвувані Мессі, будуть розділені між лікарнею в Барселоні і медичним центром, який знаходиться на батьківщині футболіста, в Аргентині. Гроші підуть на покупку необхідного медичного обладнання та засобів захисту.

Гвардіола пожертвував 1 млн євро благодійному фонду на придбання і постачання необхідних засобів захисту в лікарнях Каталонії.

Нагадаємо, Роналду виділив серйозну суму для боротьби з коронавірусом.

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