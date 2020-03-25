Клуби Серії А запропонували свій формат на найближчі два сезони

Джерело - football.ua.
Керівництво та клуби ліги провели відео-конференцію, на якій більшість учасників Серії А запропонували варіант розіграшу наступних чемпіонатів.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
У цьому сезоні елітний дивізіон може зберегти всіх учасників, а також отримати ще дві найкращі команди Серії Б.
Таким чином, в наступному сезоні в Серії А можуть зіграти 22 команди. Однак найближчі два роки будуть вилітати чотири команди, щоб повернутися до системи з 20 командами.
Нагадаємо, що президент Сампдорії раніше висловив думку, що Серію А потрібно закінчити прямо зараз і думати про наступний сезон.