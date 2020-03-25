Президент Сампдорії: Сезон Серії A потрібно закінчити зараз і забути

Джерело - Football Italia.
Клубам Серії A потрібно залишити думки про догравання нинішнього сезону і готуватися до наступного сезону.
Про це заявив президент Сампдорії Массімо Ферреро.
"Сезон потрібно закінчити зараз і забути. Можна придумувати якісь плани, можна давати собі час до травня, можна грати до серпня, але що далі? Яким тоді буде наступний сезон? Це ж буде мати вплив. Давайте думати про новий сезон, а не про цей.
Скудетто? Знаю, що це не сподобається президенту Лаціо, але потрібно залишити як є, з командами на тих позиціях, які є зараз", - сказав Ферреро.
Раніше, найкращий бомбардир Серії А може продовжити кар'єру в Евертоні.
Нагадаємо, гравець італійського клубу заразився коронавірусом попри самоізоляцію.