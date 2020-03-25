Лідер Десни: Хочу пограти в Італії

Нападник чернігівської Десни Олександр Філіппов хотів би спробувати свої сили в італійському чемпіонаті.

Про це заявив сам футболіст.

"Взимку у мене були пропозиції від інших клубів? Розмови були, але нічого конкретного. Зате ми сіли й поговорили з керівництвом Десни та пролонгували моє угоду ще на два роки. Я бачу, що клуб розвивається, ставить перед собою високі цілі. Хочу і далі разом з Десною прогресувати й досягати поставлених завдань.

Де б хотів себе спробувати крім Десни? Я все життя вболівав за Мілан. Тому хотів би пограти в Італії. При цьому розумію, що сам не відповідаю такому рівню. Але якщо в ідеалі, то було б непогано в Мілані пограти", - зазначив Філіппов.