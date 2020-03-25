 Лідер Десни: Хочу пограти в Італії | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Сьогодні 10:41 6973
Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні
Сьогодні 15:13 255
Брати Клички визнані найкращими супертяжами 21 сторіччя за версією авторитетного видання
Сьогодні 14:45 278
В Україні продовжили карантин і ввели режим надзвичайної ситуації
Сьогодні 14:40 338
Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона
Сьогодні 14:07 281
Російська депутатка: Не потрібно було Росію ображати, це Божа кара
Сьогодні 09:54 1017 2
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 09:48 7318 2
Ковтун – у символічній збірній туру чемпіонату Білорусі
Вчора 18:42 1019
Суд зобов’язав ПриватБанк виплатити 200 млн доларів Суркісам
Вчора 17:59 1957 1
Рафаїлов підтвердив свою відставку із Зорі
Вчора 17:15 1471
Блоги
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:43 1796
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25!
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25! Valeriy Ruchka
Вчора 19:31 665
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером Valeriy Ruchka
Вчора 18:28 611
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців Valeriy Ruchka
Вчора 18:09 438
Ексгравець Динамо вразив геніальним трюком на тренуванні
Ексгравець Динамо вразив геніальним трюком на тренуванні Valeriy Ruchka
Вчора 14:45 1300
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:33 Футбол Мер Бергамо: Матч Аталанта - Валенсія був біологічною бомбою 21
15:25 Бокс Українці Продан і Редкач домовилися про бій 172
15:13 Інше Parimatch виділить 10 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні 255
15:10 Футбол Каленчук: Карантину у Білорусі не спостерігається, розмови про зупинку чемпіонату не ведуться 132
15:02 Баскетбол Мати зірки НБА знаходиться в комі, у неї виявили коронавірус 490
14:55 Шахи У Росії на шаховому Турнірі претендентів учасники жаліються на погане самопочуття 525
14:45 Бокс Брати Клички визнані найкращими супертяжами 21 сторіччя за версією авторитетного видання 278
14:45 Футбол Мінське Динамо готове запросити Роналду і Мессі 247
14:40 Інше В Україні продовжили карантин і ввели режим надзвичайної ситуації 338
14:33 Футбол Лікар Чорноморця припустив, коли закінчиться пандемія коронавірусу 1180
14:25 Футбол Лідер Тоттенгема близький до повернення після важкої травми 215
14:17 Футбол Вацко: Леоненко може випити 8 літрів пива і йому буде нормально 1030
14:10 Баскетбол Клуб НБА серйозно зменшив зарплату співробітникам 205
14:07 Бокс Як Володимир Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 281
13:55 ММА Батько Хабіба виключив можливість проведення бою з Фергюсоном у США 285
13:40 Футбол Сабо: Хто очікував, що цей вірус прийде і в Україну? 607
13:25 Футбол Барселона готова продати вісім футболістів 416
13:10 Футбол Ексгравець Шахтаря: У Китаї вже немає осередків місцевої епідемії 463
12:55 Футбол ФІФА може продовжити літнє трансферне вікно до січня 203
12:40 Футбол Лідер Десни: Хочу пограти в Італії 405
12:35 Блог Легенді київського Динамо Василю Рацу - 58! 340
12:25 Біатлон Українки посіли 3 перші місця у загальному заліку Кубка світу 827
12:09 Футбол У АПЛ стався скандал: зірок Тоттенгема та Манчестер Сіті спіймали у барах Лондона 918
12:01 Інше У Києві відбудеться онлайн-зустріч Sports Talk Club 193
11:51 Хокей Російська КХЛ завершила сезон через коронавірус 535

Лідер Десни: Хочу пограти в Італії

Сьогодні 12:40 405 0
Філіппов бажає пограти у Серії А
Лідер Десни: Хочу пограти в Італії
#Філіппов, #Десна

Джерело - Футбол 24.

Нападник чернігівської Десни Олександр Філіппов хотів би спробувати свої сили в італійському чемпіонаті.

Про це заявив сам футболіст.

"Взимку у мене були пропозиції від інших клубів? Розмови були, але нічого конкретного. Зате ми сіли й поговорили з керівництвом Десни та пролонгували моє угоду ще на два роки. Я бачу, що клуб розвивається, ставить перед собою високі цілі. Хочу і далі разом з Десною прогресувати й досягати поставлених завдань.

Де б хотів себе спробувати крім Десни? Я все життя вболівав за Мілан. Тому хотів би пограти в Італії. При цьому розумію, що сам не відповідаю такому рівню. Але якщо в ідеалі, то було б непогано в Мілані пограти", - зазначив Філіппов.

Нагадаємо, Десна відкрила штаб для боротьби з коронавірусом.

Коментарі ()