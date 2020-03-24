Півзахисника Манчестер Сіті оштрафували за порушення карантину

Педро Порро отримав покарання за порушення

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Педро Порро, який виступає на правах оренди у Вальядоліді, був оштрафований за порушення карантину в Іспанії.

Про це сам спортсмен написав у Twitter.

"Сьогодні вранці я зробив помилку і хочу публічно вибачитися за це. Я поїхав на своєму автомобілі в центр Вальядоліда за чимось, чого у нас не було вдома. Я жив в Боесільйо і не міг отримати у нас те, що мені було потрібно. Поліція не розуміла, що я тут роблю, і виписала штраф. Я максимально поважаю карантин, але сьогодні я помилився і сподіваюся, що це допоможе іншим людям. Хочу вибачитися перед поліцією Вальядоліда", - написав Порро.

Іспанія на сьогодні є третьою країною в Європі за кількістю інфікованих коронавірусів. Зараз в країні зафіксовано понад 33 тис. Випадків зараження.

Раніше, колишній президент Реала помер від коронавірусу.

Нагадаємо, зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у Барселоні.