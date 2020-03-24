Пеле назвав найкращого гравця світу

Легендарний бразильський футболіст Пеле назвав форварда Ювентуса Кріштіану Роналду найкращим гравцем світу.

Про це розповів сам бразильський футболіст.

"Сьогодні найкращим гравцем у світі є Кріштіану Роналду. Я думаю, що він кращий, тому що він більш послідовний, але не можна забувати про Мессі, хоча, він не нападник.

Найвеличніший гравець в історії? Це питання, на яке важко відповісти. Ми не можемо забувати про Зіко, Роналдіньо і Роналдо. А в Європі - Франц Беккенбауер і Йоган Кройф", - розповів Пеле.