Рух вже готовий до участі в українській Прем'єр-лізі.

Про це розповів захисник Максим Білий.

"Те, що є в Русі, далеко не у всі клуби УПЛ мають! Після особистого знайомства з президентом побачив, що в людини є мрія та вона нею живе. Хочу допомогти команді та відверто не шкодую, що перейшов до Руху.

Скажу чесно, довго боявся та вагався. Так, були варіанти в УПЛ, але сумніваюсь що отримував би зарплатню та задоволення від футболу в тій команді. Думаю, що за спортивною складовою Рух зобов’язаний виходити до УПЛ, але невідомо як складеться ситуація у зв’язку з усім відомими подіями. А взагалі, я вважаю, що Рух вже зараз не загубився б в УПЛ", - розповів Білий.