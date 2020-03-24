Захисник Зорі міг перейти у Динамо

Максим Білий прокоментував можливий перехід у Динамо

Захисник луганської Зорі, який наразі виступає на правах оренди в Русі, Максим Білий міг перебратися в київське Динамо і датський Копенгаген.

Про це розповів сам футболіст.

"Хайдук чомусь не відпустив мене, хоч і мав солідну пропозицію від Копенгагена. Мені пояснили, що команда просто не зможе без мене обійтися, так як за тиждень до цього іншого центрального захисника продали до Китаю. Я дограв до літа в Хорватії та мав шанс поїхати на збори з київським Динамо Сергія Реброва. Але знову хорвати мене не відпустили, мотивуючи тим, що я гравець вже не того рівня, щоб їздити на перегляди. Мене заспокоїли та сказали, що команда виступатиме в Лізі Європи та я гратиму регулярно. Щоправда, насправді вийшло зовсім по-іншому! На моїй позиції грав незрозумілий футболіст, який навіть збори не проходив, а я на лавці сидів. Як зараз пам’ятаю, як сильно чекав матчі кваліфікації проти Маккабі в Лізі Європи, а мені навіть шансу не дали. В підсумку через пів року я пішов безкоштовно", - розповів Білий.

Нагадаємо, захисник Зорі перейшов у Рух.