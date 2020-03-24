Джерело - espreso.tv.
Баварія хоче придбати голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена.
Про це повідомляє Diario Sport
Баварія бачить в німецькому голкіпері заміну нинішньому воротарю Мануелю Ноєру, у якого напружені відносини з почесним президентом клубу Францом Беккенбауером, що може ускладнити переговори про продовження контракту з мюнхенським клубом
У цьому сезоні 27-річний тер Штеген провів 34 матчі, пропустив 34 голи, 11 матчів голкіпер завершив на сухо. Орієнтована трансферна вартість складає 90 млн євро.
Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.