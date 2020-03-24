Марк-Андре тер Штеген може повернутися у чемпіонат Німеччини

Баварія хоче придбати голкіпера Барселони Марка-Андре тер Штегена.

Про це повідомляє Diario Sport

Баварія бачить в німецькому голкіпері заміну нинішньому воротарю Мануелю Ноєру, у якого напружені відносини з почесним президентом клубу Францом Беккенбауером, що може ускладнити переговори про продовження контракту з мюнхенським клубом

У цьому сезоні 27-річний тер Штеген провів 34 матчі, пропустив 34 голи, 11 матчів голкіпер завершив на сухо. Орієнтована трансферна вартість складає 90 млн євро.

Нагадаємо, Баварія запропонує Сане 5-річний контракт.