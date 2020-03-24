 Беніто назвав найкращого гравця України | Футбол | Champion.com.ua
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Беніто назвав найкращого гравця України

Сьогодні 14:47 696 0
На думку нігерійця найкращим є Циганков
Беніто назвав найкращого гравця України
#Беніто, #Циганков

Джерело - Sportarena.

Гравець київського Динамо Віктор Циганков є найкращим в Україні.

Про це заявив гравець киян Беніто.

"Періодично граю за Динамо в FIFA. У нас багато хороших гравців. Я ще погано знаю імена, але у нас непоганий захист.

У нападі можу відзначити Вербича, де Пену, Франа Соля. Ще 15-й номер, весь час вилітає з голови його ім'я. Циганков. Вважаю, що це найкращий футболіст України. Плюс в FIFA я вже перевів себе в Динамо", - сказав Беніто.

Взимку Беніто в статусі вільного агента підписав зі столичним клубом трирічний контракт, але поки виступав тільки за команду U-21.

Раніше, Динамо продовжило карантин.

Нагадаємо, Сидорчук виступив проти дострокового завершення УПЛ.

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