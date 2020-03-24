Беніто назвав найкращого гравця України

Гравець київського Динамо Віктор Циганков є найкращим в Україні.

Про це заявив гравець киян Беніто.

"Періодично граю за Динамо в FIFA. У нас багато хороших гравців. Я ще погано знаю імена, але у нас непоганий захист.

У нападі можу відзначити Вербича, де Пену, Франа Соля. Ще 15-й номер, весь час вилітає з голови його ім'я. Циганков. Вважаю, що це найкращий футболіст України. Плюс в FIFA я вже перевів себе в Динамо", - сказав Беніто.