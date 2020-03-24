Два лідери Шахтаря можуть перейти до Роми

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Роми Паулу Фонсека попросив клубне керівництво почати процес переговорів про потенційне посилення команди.
Про це повідомляє Siamolaroma.it.
Португальський коуч хоче бачити серед своїх підопічних відразу двох гравців Шахтаря - захисника Ісмаїлі і півзахисника Маркоса Антоніо.
У нинішньому розіграші УПЛ на рахунку Ісмаїлі 19 матчів (2 голи, 5 асистів), Маркоса Антоніо - 13 матчів (1 гол, 1 асист).
Раніше, Шахтар потрапив до ТОП-100 найдорожчих клубів світу.
Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.