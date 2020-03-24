Два лідери Шахтаря можуть перейти до Роми

Антоніо і Ісмаїлі зацікавили Фонсеку

Головний тренер Роми Паулу Фонсека попросив клубне керівництво почати процес переговорів про потенційне посилення команди.

Про це повідомляє Siamolaroma.it.

Португальський коуч хоче бачити серед своїх підопічних відразу двох гравців Шахтаря - захисника Ісмаїлі і півзахисника Маркоса Антоніо.

У нинішньому розіграші УПЛ на рахунку Ісмаїлі 19 матчів (2 голи, 5 асистів), Маркоса Антоніо - 13 матчів (1 гол, 1 асист).

Раніше, Шахтар потрапив до ТОП-100 найдорожчих клубів світу.

Нагадаємо, УПЛ застерегла клуби від невиплати зарплат гравцям під час карантину.