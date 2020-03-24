Роналду через коронавірус може залишити Ювентус

Туринський клуб може залишитися без лідера

Кріштіану Роналду перебуває в пошуках одного з останніх контрактів свого життя.

Про це повідомляє Diario Gol.

Роналду не бажає втрачати третину зарплати. Саме стільки у нього може відняти коронавірус, який обвалює не тільки світові економіки, а й топові клуби Італії. Донедавна Ювентус усіма силами хотів затримати гравця, який не тільки чимало забиває, а й приносить своїм командам мільйони за межами поля. Однак зараз ситуація в Кальчо, як і всій країні, значно погіршилася.

Натомість пристати на умови 35-річного Кріштіану не проти Парі Сен-Жермен. Французький клуб готовий платити португальцю щонайменше 31 мільйон євро зарплати чистими, попри фінансові кризи та епідемії.

Раніше, Ювентус підготував новий контракт для Роналду.

Нагадаємо, Роналду здав тест на коронавірус.